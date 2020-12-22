На Москву надвигается циклон «Грета»

В ближайшую пятницу на Москву обрушатся снегопады и четверть месячной нормы осадков. К выходным сугробы в городе и Подмосковье достигнут 10-15 сантиметров, рассказал журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В четверг, с приближением атмосферного фронта с запада, небо нахмурится, и начнется снег. Днем около минус 5. Снежный покров подрастет с 6 до 8 сантиметров. Существенное ухудшение метеоусловий произойдет в пятницу, когда через Москву пройдет маршрут непредсказуемой „Греты“ — североатлантического циклона. „Грета“ обрушит на столицу обильные снегопады и четверть месячной нормы осадков», — приводит РИА «Новости» слова синоптика.
Кроме того, отметил Тишковец, в городе будут метели, видимость ухудшится до нескольких сотен метров. Из-за снежных заносов на дороге вероятны сбои в работе наземного и авиатранспорта. Что касается субботы, днем ожидаются «скоротечные заряды снега», температура будет находиться на уровне 2-4 градусов ниже нуля. В воскресенье — опустится до 7-10.
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