Губернатор Шумков рассказал, как сократить убыль населения

Губернатор Вадим Шумков назвал три способа сократить отток населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отток населения из Курганской области можно остановить с помощью новых рабочих мест и создания инфраструктуры для жителей. Об этом на итоговой пресс-конференции 23 декабря сообщил губернатор региона Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU.

«Первый способ — молиться и желательно ходить к шаману. Второй способ — делать практические действия по изменению среды, делая ее более благоприятной, создавая при этом и временные, и постоянные рабочие места», — рассказал Шумков. Также он добавил, что для местных жителей нужна инфраструктура.

Губернатор напомнил, что улучшение обстановки зависит и от чиновников на местах. «Ваши чиновники получают зарплату за то, чтобы ваша жизнь и жизнь жителей вашего поселения становится лучше», — добавил Шумков.

На 1 сентября в Курганской области проживало 823 762 человека. Тогда численность населения региона с начала года сократилась на 3 404 человека.