В Курганской области зафиксирован миграционный прирост населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области впервые за многие годы зафиксирован миграционный прирост населения. Несмотря на это, численность населения в Курганской области продолжает сокращаться, так как смертность превышает рождаемость в 1,7 раза. Такие данные содержатся в докладе Свердловскстата.

«В январе—августе 2020 года в Курганской области наблюдался общий миграционный прирост — 290 человек», — говорится в докладе. С января по август 2019 года была зафиксирована миграционная убыль — 921 человек. «По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число прибывших сократилось на 1 220 человек (на 6,1%), а число выбывших — на 2 431 человека (на 11,6%)», — уточняют авторы доклада.

«Одной из причин сокращения миграции мог стать коронавирус. Чтобы переехать в другой город, нужно иметь ресурсы, но финансовые возможности у людей упали», — рассказал URA.RU социолог Сергей Ширяев. Он также предположил, что кто-то мог отложить переезд в другой город, так как в условиях действующих ограничений стало сложнее устроиться на работу или открыть свое дело. Еще одной причиной могут быть специальные программы поддержки, введенные региональными властями. «Возможен и такой эффект, что многие, кто хотел уехать и имел такую возможность, это уже сделали», — добавил социолог.

На 1 сентября в Курганской области проживало 823 762 человека. Численность населения с начала года сократилась на 3 404 человека. За восемь месяцев умерло 9 649 человек (на 57 человек меньше, чем годом ранее), при этом родилось всего 5 535 младенца (снижение на 310 человек). Самыми распространенными причинами смерти остаются болезни органов кровообращения (36,8%) и новообразования (16,6%).

Миграционная убыль в последние годы была одной из основных проблем Курганской области. Только в 2018 году численность населения региона за счет миграции сократилась на 5 862 человека.