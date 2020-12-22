Власти ЯНАО упростили получение социальных выплат

Органы соцзащиты сами будут делать запросы в ЗАГСы и другие ведомства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ранее назначенные жителям ЯНАО социальные пособия будут автоматически продлеваться на новый срок. Как сообщила пресс-служба окружного правительства изменения в порядке получения выплат произойдут, начиная с 1 января 2021 года.

«Правительством ЯНАО было принято решение ввести проактивный способ продления некоторых соцвыплат, — рассказали представители ведомства. — Это позволит обеспечить доступность и повысить качество предоставления государственных услуг жителям округа». Среди таких мер поддержки — «детские» выплаты и пособия, а также пособия при рождении третьего и последующих детей либо при усыновлении детей до трех лет.

Органы соцзащиты будут сами делать запросы в органы и другие ведомства, после оповестят гражданина о решении. Те, кто впервые подает заявление на назначение выплат, могут сделать это через портал госуслуг или в МФЦ.

По оценке окружного депсоцзащиты, автоматическое продление затронет 17 тысяч получателей мер поддержки в отношении 26 тысяч детей. «Нововведение поможет существенно сэкономить время ямальцев, а также автоматизировать процесс назначения мер социальной поддержки», − прокомментировала решение правительства замдиректора депсоцзащиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

В ЯНАО сейчас оказываются меры материальной поддержки семьям с детьми до 16 лет, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. В случае рождения третьего и последующего ребенка или усыновления третьего ребенка в возрасте до трех лет пособие полагается, если среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума.