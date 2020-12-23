Премьер-министр Молдавии ушел в отставку

Премьер-министр Молдавии Ион Кику рассказал, что уходит в отставку. Соответствующее заявление сделал сам политик во время брифинга.
«Я вынес предложение о моей отставке», — цитирует политика РИА «Новости». Он отметил, что перед отставкой он распустил правительство страны.
Кику рассказал, что это решение связано с необходимостью проведения досрочных парламентских выборов в Молдавии. Он отметил, что нужно решить важные проблемы в стране. Политик обсудит детали работы правительства с избранным президентом Молдавии Майей Санду.
Ранее сообщалось, что экс-президент Молдавии Игорь Додон намерен обратиться в суд, чтобы оспорить результаты выборов главы республики. Он считает, что Майя Санду победила незаконно.
Подписывайтесь на URA.RU в