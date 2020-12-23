Премьер-министр Молдавии ушел в отставку

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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
Ион Кику во время брифинга рассказал, что подает в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Премьер-министр Молдавии Ион Кику рассказал, что уходит в отставку. Соответствующее заявление сделал сам политик во время брифинга.

«Я вынес предложение о моей отставке», — цитирует политика РИА «Новости». Он отметил, что перед отставкой он распустил правительство страны.

Кику рассказал, что это решение связано с необходимостью проведения досрочных парламентских выборов в Молдавии. Он отметил, что нужно решить важные проблемы в стране. Политик обсудит детали работы правительства с избранным президентом Молдавии Майей Санду.

Ранее сообщалось, что экс-президент Молдавии Игорь Додон намерен обратиться в суд, чтобы оспорить результаты выборов главы республики. Он считает, что Майя Санду победила незаконно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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