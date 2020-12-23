Туроператоры: путешествия в 2021 году подорожают

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, туризм, путешествие, заграница, отпуск, игрушка, самолетик, отпуск с детьми
Туризм в 2021 году подорожает, прогнозирует глава АТОР Майя Ломидзе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на отдых для российских туристов в 2021 вырастут. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

«В 2021 году цены точно будут пересмотрены», — цитирует RT главу АТОР Майю Ломидзе. Она добавила, что эксперты не ожидают сохранения цен на текущем уровне.

Ранее в АТОР назвали самые популярные направления для туризма в новогодние каникулы, передает телеканал 360. Эксперты отмечают рост интереса на внутренние поездки. В топе оказались Мурманская область, Кузбас, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...