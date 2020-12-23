Туроператоры: путешествия в 2021 году подорожают

Туризм в 2021 году подорожает, прогнозирует глава АТОР Майя Ломидзе
Цены на отдых для российских туристов в 2021 вырастут. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.
«В 2021 году цены точно будут пересмотрены», — цитирует RT главу АТОР Майю Ломидзе. Она добавила, что эксперты не ожидают сохранения цен на текущем уровне.
Ранее в АТОР назвали самые популярные направления для туризма в новогодние каникулы, передает телеканал 360. Эксперты отмечают рост интереса на внутренние поездки. В топе оказались Мурманская область, Кузбас, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария.
Подписывайтесь на URA.RU в