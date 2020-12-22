Тюменка отсудила у «Почты России» крупную сумму за мокрый пол

Жительница Тюменской области сломала ногу на почте и отсудила 50 000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Тюменской области, сломавшая ногу, выиграла суд против «Почты России». Такие данные значатся в картотеке Заводоуковского районного суда. Теперь государственная компания должна выплатить женщине 50 000 рублей.

«Суд решил удовлетворить иск к АО „Почта России“, в лице УФПС Тюменской области. Взыскать с акционерного общества „Почта России“ денежные средства в размере 50 000 рублей, в счет компенсации морального вреда, причиненного здоровью», — такой приговор по делу вынес Заводоуковский районный суд.

Суть дела такова: женщина пришла в отделение связи в селе Упорово. Заходя на почту, она поскользнулась на мокром линолеуме и упала. Удар пришелся на правую ногу.

Сотрудники помогли женщине подняться, и предложили вызвать скорую, но пострадавшая отказалась. Она уехала домой, и только там поняла, что травма серьезная. В больнице установили, что у пожилой женщины перелом голеностопа.

«Истец пережила нравственные страдания в связи с физической болью. Она испытала сильнейшую психически эмоциональную перегрузку. С учетом преклонного возраста и слабого здоровья, перелом долго заживал. Постоянная ноющая боль не давала ей спать спокойно», — эти и другие факторы суд признал достаточными, чтобы принять решение в пользу пострадавшей.