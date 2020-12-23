Российским водителям готовят новые штрафы и ограничения

В следующем году водителей будут ждать новые ограничения и наказания. Так, за опасное вождение российских автомобилистов могут оштрафовать на пять тысяч рублей.
«Речь идет о любителях резко перестраиваться, играть в „шашечки“ между рядами и „учить“ не пропустивших их обидчиков, резко оттормаживаясь перед ними и устраивая тем самым аварийные ситуации», — пишут «Известия». У водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, могут забрать автомобиль. Сейчас за нетрезвое вождение выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишают прав на срок до 2 лет. В случае если водитель сел за руль повторно и это привело к аварии с пострадавшими или более серьезным последствиям, нарушителя ждет уже уголовная статья. Однако в Министерстве внутренних дел (МВД) считают, что без конфискации не обойтись.
Также придется заплатить больше или даже на время лишиться прав, если водитель повторно в течение года сел за руль незарегистрированного автомобиля, превысил скорость на 40—80 км/час, проехал на красный свет, пересек сплошную или не устранил глухую тонировку. Например, за повторный проезд на красный сигнал светофора водителю грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал, что превышение скорости, за которое водитель получает штраф, может снизиться до 10 километров в час. Руководитель федерации автовладельцев России Максим Едрышов отметил, что дорожные камеры станут тщательнее следить за водителями, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в