В Госдуме назвали условия изменения штрафа за быструю езду

Чтобы снизить разрешенное превышение скорости с 20 километров в час до 10, необходим аудит дорог Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Превышение скорости, за которое водитель получает штраф, может снизиться до 10 километров в час, если будет проведен аудит дорог, при котором скорость на участке будет соответствовать техническому состоянию дорог, а камеры фиксации будут устанавливаться в специально отведенных местах. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автор закона о разрешенном превышении скоростного режима на 20 км в час Вячеслав Лысаков.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на один километр в час, пишет «Ридус». Он обосновывает это тем, что такое превышение уже является нарушением правил дорожного движения, поясняет телеканал 360. По мнению парламентария, принятие этой инициативы увеличит безопасность на дорогах.

«После того, как государство в лице правительства сделает аудит дорог, уберет „кормушки“ (необоснованно поставленные знаки ограничения скоростного режима, которые необходимы для увеличения количества штрафов — прим. ред.), повысит скоростной режим до цифр, которые соответствуют техническому состоянию категории дороги, можно будет говорить о возможном снижении (превышения скорости) с 20 до 10 километров в час, как это в большинстве стран принято», — высказал свое мнение URA.RU Лысаков. По его словам, законопроект о штрафах за превышение скорости на 1 км в час «не пройдет никогда».

Председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук также раскритиковал в беседе с URA.RU инициативу Васильева. «Один километр в час — это просто водители будут больше отвлекаться. Я считаю, что нет необходимости менять правила», — считает Форманчук. По его мнению, такой закон не сможет выполняться еще и по техническим причинам, так как существует погрешность у спидометра автомобиля и у камеры, фиксирующей наблюдения.