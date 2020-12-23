В Пермском крае рекорд по количеству заболевших COVID детей

В крае выявлено 19 заболевших коронавирусом детей за сутки Фото: Илья Московец © URA.RU

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В Пермском крае за сутки коронавирус выявлен у 19 детей. Это рекордные цифры по количеству заболевших COVID-19 детей за неделю. По информации министерства здравоохранения края, всего в регионе выявлено 330 новых случаев заражения.

«Выявлено 330 новых случаев заражения COVID-19: 97 человек проходят лечение в больницах, 233 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 330 новых инфицированных — 128 мужчин, 202 женщины. Среди зараженных — 19 детей», — сообщает минздрав края. По данным ведомства, максимальное количество заразившихся коронавирусом детей в течение прошедшей недели (18 за сутки) было выявлено 23 декабря.

Прирост больных за сутки составил 1,2%, коэффициент распространения инфекции — 1 (на 23 декабря — 1,01). С начала пандемии в Пермском крае коронавирусом заболело 28 315 человек.