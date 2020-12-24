В России дополнительно поддержат врачей и ветеранов

Создать новогоднее настроение медикам, ветеранам и детям помогут волонтеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Волонтерские центры «Единой России» организовали новогоднюю акцию для тех, кто нуждается в помощи активистов. Десятки тысяч добровольцев в разных регионах страны помогают украшать больницы, развозят подарки ветеранам, семьям медиков и детям в интернатах. В таком же режиме волонтеры собираются работать и в новогодние каникулы, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

В Карачаево-Черкесии волонтеры подготовили крупную партию фруктов, которые будут дарить врачам. Кроме того, медикам передадут от детей открытки с пожеланиями. В Омске добровольцы украшают инфекционную больницу №1 имени Далматова, где лечат пациентов с коронавирусом. Активисты привезли сюда несколько десятков килограммов мандаринов и питьевую воду.

«Этот год для нас стал суровым испытанием, однако праздничное настроение чувствовать хочется. При этом у нас не хватает времени элементарно для того, чтобы нарядить елку — мы работаем круглосуточно. Эта елка стала для нас чудесным и волшебным подарком, потому что новогоднее настроение перед началом рабочего дня — это важно», — говорит Ирина Толох, главный врач больницы.

Волонтеры работают по всей стране, в том числе — в Курганской области Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Благодарят активистов ЕР за подаренную новогодюю елку и игрушки ручной работы и в Серпуховской ЦРБ. «Благодарим за этот подарок. Новогодняя атмосфера дарит надежду и веру в лучшее, а сейчас это очень важно, как для врачей, которые на передовой, так и для людей, находящихся на лечении», — сказал главный врач больницы Павел Звенигородский.

«Для нас благодарить людей, которые многое делают для региона, — это такая же традиция, как и отмечать сам Новый год. Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в жизнь каждого зауральца. На плечи врачей лег огромный груз ответственности. Каждый из нас испытывает чувство глубокой благодарности медработникам», — отметил секретарь Курганского реготделения партии Евгений Кафеев.

В Ярославской области волонтеры в костюмах Дедов Морозов на украшенном автомобиле развозят подарки детям врачей, работащим в «красной зоне». Сладкие наборы получат более тысячи семей медиков. Аналогичная акция проходит в Свердловской области. Здесь поддержку получат более 3,5 тысячи семей. Терапевт-кардиолог из больницы №24 Екатеринбурга Оксана Пилипишина поблагодарила волонтеров. По ее словам, «врачи сейчас как будто на военном положении», но «праздник для детей — это святое». «Меня часто спрашивают, как все успеваю дома и на работе. Работаю каждый день — сын в садике. А когда ночная смена, то помогают родственники», — рассказала Пилипишина.

Волонтеры «Единой России» организуют праздник и для детей из домов-интернатов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. В Медногорске Оренбургской области активисты вместе со Всероссийским обществом инвалидов создали «Комнату новогодних чудес» в приемной отделения партии. В Пензенской области добровольцы устроили представление для детей Мокшанского детского дома-интерната.

В Тюмени волонтеры привезли подарки жителям пансионата ветеранов Великой Отечественной войны и труда Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Тюмени партийцы подарили новогоднюю елку, украшения, планшеты и аудиотехнику жителям пансионата ветеранов Великой Отечественной войны и труда. «В преддверии Нового года и Рождества мы решили также поддержать наших врачей и медсестер, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией и будут работать в праздники в „красной зоне“. Сегодня мы доставили новогоднюю елку в областную клиническую больницу №2 для создания у сотрудников праздничного настроения. Вместе с главой города Русланом Кухаруком наградили медработников грамотами и благодарственными письмами», — добавила руководитель Тюменского регионального исполкома партии, руководитель волонтерского центра ЕР Ольга Швецова

Кроме того, во всех регионах, соблюдая меры безопасности, волонтеры «Единой России» навещают ветеранов дома, привозят им праздничные продуктовые наборы. Среди тех, кого активисты планируют поздравить, 98-летняя жительница Рыбинска (Ярославская область) Нина Матвеева, работавшая медсестрой во время войны. Также добровольцы навестят Михаила Пеймера, который ушел на фронт в 18 лет, был участником Сталинградской битвы.

В волонтерских центрах «Единой России» по всей стране задействовано более 90 тысяч добровольцев. В новогодние каникулы они продолжат работать в обычном режиме — обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому. Председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на социальном форуме «Единой России» 14 декабря, отмечал, что в праздники помощь может понадобиться большому количеству людей. Тогда же президент РФ Владимир Путин говорил, что партия самым активным образом в преодоление трудностей, возникших из-за пандемии коронавируса.