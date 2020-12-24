Ростуризм: когда жители РФ смогут путешествовать без ограничений

Полное открытие границ можно ожидать минимум во втором полугодии 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свободные путешествия по странам мира, которые были до пандемии коронавируса, вернутся не раньше второго полугодия 2021 года. Такой прогноз сделала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Возобновление активных международных туристических потоков вряд ли начнется раньше второго полугодия 2021 года», — приводит слова Догузовой telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». В интервью ТАСС она заявила, что на возвращение внутреннего туризма в России к докризисным показателем может уйти весь следующий год. По словам главы Ростуризма, «все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться». При этом бизнес готов вложить до 200 миллиардов рублей в развитие туризма и гостеприимства в России.

Ранее в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. Многие страны закрыли границы с королевством. А экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не исключил полного прекращения авиасообщения РФ с другими странами, передает агентство Nation News. Всего объем выездного турпотока из России за текущий год сократился на 77% по сравнению с 2019 годом, пишет « Федеральное агентство новостей» .