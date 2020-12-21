Онищенко и Чепурнов: главное о новом штамме коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Для изучения новой мутации COVID-19 потребуется несколько месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пока неизвестно, действительно ли новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, не опаснее, чем прежний COVID-19. Потребуются месяцы, чтобы это выяснить, рассказал URA.RU ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. С ним поспорил бывший глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко. URA.RU собрало ответы на самые актуальные вопросы о новом штамме коронавируса.

В Великобританий подтвержден новый штамм COVID-19, который распространяется особенно быстро, пишет RNS. В связи с этим десятки стран закрыли границы для англичан. Всемирная организация здравоохранения заявила, что летальность от новой мутации коронавирусной инфекции сейчас не подтверждена.

  • Действительно ли новая мутация коронавируса не опасна? То, что летальность штамма пока не подтверждена, «аккуратное выражение» ВОЗ, сказал Чепурнов. «Это будет видно статистически при увеличении количества больных. Еще способ: соотношение тяжелых больных, средних и летальных случаев», — добавил вирусолог.
  • Когда будет изучена новая мутация COVID-19? По словам Чепурнова, необходимо несколько месяцев, чтобы сравнить количество случаев коронавируса с новой мутацией и традиционные варианты инфекции.
  • Где могут произойти новые мутации коронавируса? «Все мутации — случайный процесс. Случайным образом появляется штамм, которые быстрее распространяется и обгоняет исходные версии», — сказал вирусолог. При этом мутация может произойти в любой стране.
  • Поможет ли вакцина от мутаций коронавируса? «Есть потенциальное появление штаммов вируса, которые будут уклоняться от иммунного ответа вакцины», — предупредил Чепурнов. Он не исключил, что уже сейчас может быть мутация COVID-19, которая невосприимчива к вакцине. Вирусолог также считает, что в итоге коронавирус может мутировать настолько, что препараты будут бесполезны. «Тогда нужно искать новый способ борьбы с инфекцией», — заключил собеседник.
  • Можно ли избежать дальнейших мутаций COVID-19? Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил URA.RU, что мутация любого вируса — естественное явление. «С первого дня идут мутации, и это неизбежный процесс. Не вижу особого смысла сейчас закрывать границы, потому что нужно интенсифицировать [ускорить] вакцинацию от коронавируса», — сказал Онищенко. Он подчеркнул, что есть более опасные мутации. «Гриппозный вирус дает больше сюрпризов каждый год. Он выживает лучше» — обратил внимание собеседник.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...