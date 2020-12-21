Онищенко и Чепурнов: главное о новом штамме коронавируса

Пока неизвестно, действительно ли новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, не опаснее, чем прежний COVID-19. Потребуются месяцы, чтобы это выяснить, рассказал URA.RU ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. С ним поспорил бывший глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко. URA.RU собрало ответы на самые актуальные вопросы о новом штамме коронавируса.
В Великобританий подтвержден новый штамм COVID-19, который распространяется особенно быстро, пишет
- Действительно ли новая мутация коронавируса не опасна? То, что летальность штамма пока не подтверждена, «аккуратное выражение» ВОЗ, сказал Чепурнов. «Это будет видно статистически при увеличении количества больных. Еще способ: соотношение тяжелых больных, средних и летальных случаев», — добавил вирусолог.
- Когда будет изучена новая мутация COVID-19? По словам Чепурнова, необходимо несколько месяцев, чтобы сравнить количество случаев коронавируса с новой мутацией и традиционные варианты инфекции.
- Где могут произойти новые мутации коронавируса? «Все мутации — случайный процесс. Случайным образом появляется штамм, которые быстрее распространяется и обгоняет исходные версии», — сказал вирусолог. При этом мутация может произойти в любой стране.
- Поможет ли вакцина от мутаций коронавируса? «Есть потенциальное появление штаммов вируса, которые будут уклоняться от иммунного ответа вакцины», — предупредил Чепурнов. Он не исключил, что уже сейчас может быть мутация COVID-19, которая невосприимчива к вакцине. Вирусолог также считает, что в итоге коронавирус может мутировать настолько, что препараты будут бесполезны. «Тогда нужно искать новый способ борьбы с инфекцией», — заключил собеседник.
- Можно ли избежать дальнейших мутаций COVID-19? Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил URA.RU, что мутация любого вируса — естественное явление. «С первого дня идут мутации, и это неизбежный процесс. Не вижу особого смысла сейчас закрывать границы, потому что нужно интенсифицировать [ускорить] вакцинацию от коронавируса», — сказал Онищенко. Он подчеркнул, что есть более опасные мутации. «Гриппозный вирус дает больше сюрпризов каждый год. Он выживает лучше» — обратил внимание собеседник.
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