Онищенко и Чепурнов: главное о новом штамме коронавируса

Для изучения новой мутации COVID-19 потребуется несколько месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Пока неизвестно, действительно ли новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, не опаснее, чем прежний COVID-19. Потребуются месяцы, чтобы это выяснить, рассказал URA.RU ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. С ним поспорил бывший глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко. URA.RU собрало ответы на самые актуальные вопросы о новом штамме коронавируса.

В Великобританий подтвержден новый штамм COVID-19, который распространяется особенно быстро, пишет RNS . В связи с этим десятки стран закрыли границы для англичан. Всемирная организация здравоохранения заявила, что летальность от новой мутации коронавирусной инфекции сейчас не подтверждена.

Действительно ли новая мутация коронавируса не опасна? То, что летальность штамма пока не подтверждена, «аккуратное выражение» ВОЗ, сказал Чепурнов. «Это будет видно статистически при увеличении количества больных. Еще способ: соотношение тяжелых больных, средних и летальных случаев», — добавил вирусолог.

То, что летальность штамма пока не подтверждена, «аккуратное выражение» ВОЗ, сказал Чепурнов. «Это будет видно статистически при увеличении количества больных. Еще способ: соотношение тяжелых больных, средних и летальных случаев», — добавил вирусолог. Когда будет изучена новая мутация COVID-19? По словам Чепурнова, необходимо несколько месяцев, чтобы сравнить количество случаев коронавируса с новой мутацией и традиционные варианты инфекции.

По словам Чепурнова, необходимо несколько месяцев, чтобы сравнить количество случаев коронавируса с новой мутацией и традиционные варианты инфекции. Где могут произойти новые мутации коронавируса? «Все мутации — случайный процесс. Случайным образом появляется штамм, которые быстрее распространяется и обгоняет исходные версии», — сказал вирусолог. При этом мутация может произойти в любой стране.

«Все мутации — случайный процесс. Случайным образом появляется штамм, которые быстрее распространяется и обгоняет исходные версии», — сказал вирусолог. При этом мутация может произойти в любой стране. Поможет ли вакцина от мутаций коронавируса? «Есть потенциальное появление штаммов вируса, которые будут уклоняться от иммунного ответа вакцины», — предупредил Чепурнов. Он не исключил, что уже сейчас может быть мутация COVID-19, которая невосприимчива к вакцине. Вирусолог также считает, что в итоге коронавирус может мутировать настолько, что препараты будут бесполезны. «Тогда нужно искать новый способ борьбы с инфекцией», — заключил собеседник.

«Есть потенциальное появление штаммов вируса, которые будут уклоняться от иммунного ответа вакцины», — предупредил Чепурнов. Он не исключил, что уже сейчас может быть мутация COVID-19, которая невосприимчива к вакцине. Вирусолог также считает, что в итоге коронавирус может мутировать настолько, что препараты будут бесполезны. «Тогда нужно искать новый способ борьбы с инфекцией», — заключил собеседник. Можно ли избежать дальнейших мутаций COVID-19? Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил URA.RU, что мутация любого вируса — естественное явление. «С первого дня идут мутации, и это неизбежный процесс. Не вижу особого смысла сейчас закрывать границы, потому что нужно интенсифицировать [ускорить] вакцинацию от коронавируса», — сказал Онищенко. Он подчеркнул, что есть более опасные мутации. «Гриппозный вирус дает больше сюрпризов каждый год. Он выживает лучше» — обратил внимание собеседник.