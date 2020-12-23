Челябинские депутаты превратятся в Дедов Морозов

Депутаты заксобрания стали новогодними волшебниками Пресс-служба заксобрания Челябинской области

Депутаты всех фракций заксобрания Челябинской области 24 декабря исполнили желания детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Они присоединились к Всероссийской акции «Елка желаний» и вручили детям подарки.

«Масштабная благотворительная акция охватила все города и районы области. Парламентарии сняли с елки шары с просьбами от тех ребят, которые оказался в трудных жизненных обстоятельствах, но верят и ждут новогоднего чуда», — рассказали URA.RU в пресс-службе заксобрания региона.

Председатель законодательного собрания области Владимир Мякуш («Единая Россия») исполнит желания сестер Ирины, Полины и Киры. Они мечтали об игрушках. Первый зампредседателя ЗСО Александр Лазарев («Единая Россия») подарит 11-летней Анастасии Глотко планшет, чтобы она могла вести свой блог. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Василий Швецов исполнит просьбы сестер Анастасии и Вероники. Им нужен хороший микрофон для ведения канала на YouTube и художественные маркеры.

Игорь Егоров (КПРФ) подарит 15-летней Алене с заболеванием глаз специальную электронную книгу, которая выполнена по технологии «электронные чернила». А лидер фракции «Зеленая альтернатива» Михаил Махов вручит Егору, который восстанавливается после тяжелой операции, смартфон. Такой же подарок попросила 9-летняя Карина, его готовит Степан Фирстов («Партия пенсионеров»).

Владимир Мякуш зачитывает пожелание ребенка на Новый год пресс-служба заксобрания Челябинской области

Шаров с пожеланиями на елочке очень много, всем детям вручат подарки пресс-служба заксобрания Челябинской области

Александр Лазарев подарит ребенку планшет пресс-служба заксобрания Челябинской области