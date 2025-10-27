Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

В Челябинске готовятся к применению противогололедной смеси

27 октября 2025 в 10:20
Смесь применят из-за осадков (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске к концу недели готовятся использовать противогололедную смесь. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. 

«К концу недели обещают осадки. В городе готовятся использовать противогололедную смесь», — заявил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события. 

Глава Челябинска Алексей Лошкин попросил глав районов проверить готовность подрядных организаций к предстоящему снегопаду, который прогнозируется на праздничные дни. «Помимо арсенала техники дорожных подрядчиков, у нас есть подрядчики, которые находятся в районах, и плюс та техника, которая в прошлом году по поручению губернатора была приобретена в районы. Всего 70 единиц техники. Суммарно техники около 140 единиц. Вся техника должна быть готова к предстоящему снегопаду. Поручаю главам районов это проверить», — добавил Лошкин. 

Также глава города потребовал довести до управляющих компаний, что зона их обслуживания — дворовые территории. «Чтобы они заранее побеспокоились о наличии у себя в штате соответствующих работников, которые будут заниматься уборной территории около домов. И заниматься ее своевременной обработкой», — добавил Лошкин. 

В прошлом году в Челябинске также дороги обрабатывали противогололедными смесями. В первую очередь, внимание дорожники обращали внимание на спуски, подъемы, повороты и остановки. При этом в городе продолжался активный вывоз снега. Только в ночь на 7 февраля 2024 года было вывезено около 30 тысяч кубометров снега.

