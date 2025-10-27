В Челябинске готовятся к применению противогололедной смеси

Смесь применят из-за осадков (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске к концу недели готовятся использовать противогололедную смесь. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«К концу недели обещают осадки. В городе готовятся использовать противогололедную смесь», — заявил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события.

Глава Челябинска Алексей Лошкин попросил глав районов проверить готовность подрядных организаций к предстоящему снегопаду, который прогнозируется на праздничные дни. «Помимо арсенала техники дорожных подрядчиков, у нас есть подрядчики, которые находятся в районах, и плюс та техника, которая в прошлом году по поручению губернатора была приобретена в районы. Всего 70 единиц техники. Суммарно техники около 140 единиц. Вся техника должна быть готова к предстоящему снегопаду. Поручаю главам районов это проверить», — добавил Лошкин.

Также глава города потребовал довести до управляющих компаний, что зона их обслуживания — дворовые территории. «Чтобы они заранее побеспокоились о наличии у себя в штате соответствующих работников, которые будут заниматься уборной территории около домов. И заниматься ее своевременной обработкой», — добавил Лошкин.