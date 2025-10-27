ФСБ заблокировала возможные попытки лидером ОПС «Махонинские» избавиться от улик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ провели оперативно-следственные мероприятия на объектах, ассоциируемых с челябинским сообществом «Махонинские», включая коттеджи его основателей, сообщили источники URA.RU. Накануне Генпрокуратура потребовала признать сообщество экстремистским и обратить в доход государства контролируемое «Махонинскиими» имущество на 2,5 млрд рублей.

«Обыски прошли практически одновременно с подачей иска Генпрокуратуры в Советский районный суд Челябинска. Цель — фиксация документальных доказательств преступного и экстремистского характера деятельности „Махонинских“, а также наложение обеспечительных мер на имущество и транспорт», — пояснил источники.

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства 109 объектов недвижимости (земельные участки, жилые и нежилые помещения), доли в коммерческих организациях, транспорт, в том числе 12 автомобилей, и маломерные суда — всего на 2,5 млрд рублей. Часть имущества, например, колхозного рынка на улице Дзержинского в Челябинске, была захвачена путем угроз и запугивания. Развлекательный комплекс «Монте-Карло» достался им после того, как совладелец 20% объекта был забит до смерти.

Объединение, говорится в иске, функционирует с 1990-х годов, оно было создано и управляется братьями Андреем и Александром Махониными, которые «использовали для его создания свой криминальный опыт и преступное прошлое его активных участников». Так, Андрей Махонин в 1983 году был осужден за хулиганство, сопряженное с причинением телесных повреждений местному жителю, в 1985 году — за незаконную торговлю подакцизными товарами, в 1999 году — за самоуправство. В свою очередь, Александр Махонин в 1990 году был осужден за покушение на убийство. Еще один ответчик, Максим Попов, который в иске назван телохранителем братьев, в августе 1993 года был осужден за разбойное нападение.

В иске значатся 16 человек, включая братьев Александра и Андрея Махониных, их родственники и знакомые, а также семь коммерческих организаций. Еще пять физлиц и семь компаний фигурируют как заинтересованные лица. По данным силовиков, «Махонинские» поддерживали контакты с челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем и миллиардером, экс-зампредом областного парламента Константином Струковым, а также выводили деньги за границу. В частности, 97 млн рублей были якобы обналичены и выведены на Кипр для получения гражданства острова Никитой Махониным.