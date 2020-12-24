Минпромторг: когда начнется масштабное производство «Спутника V»

К июлю 2021 года в России произведут 30 млн доз вакцины от коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в массовое производство к июлю 2021 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«К июлю 2021 года в гражданский оборот будет выпущено около 30 миллиона доз вакцины „Спутник V“ от Национального исследовательского центра имени Гамалеи», — рассказал министр РБК. По его словам, уже до конца 2020 года в России произведут более 2,5 миллиона доз, после этого количество выпущенного препарата будет постепенно увеличиваться. А если будут внедрены и расширены технологические площадки, то выход на производство миллионов доз вакцины может произойти раньше, заключил Мантуров

Ранее иммунологи заявляли, что на снижение заболеваемости коронавирусом в России влияет количество людей с прививками или с иммунитетом после выздоровления, пишет « Федеральное агентство новостей ». Эффективность вакцины «Спутник V» была доказана на 90%, уточняет RT. Однако вакцинации может помешать нарушение температурных условий при хранении и транспортировке препарата.