23 декабря 2020

Ученые раскрыли, что может помешать вакцинации от коронавируса

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
При хранении вакцины должны соблюдаться особые температурные условия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Нарушение температурных условий при хранении и транспортировке вакцины от коронавируса может привести к потере препаратом своих свойств. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДНН Сергей Вознесенский.

«Если температура поднимется до неоптимальных значений, то вакцина с высокой долей вероятности будет дезактивирована», — цитирует РБК Вознесенского. Врач подчеркнул, что поддержание оптимальной для вакцины температуры является основной проблемой при ее хранении в аптечных пунктах.

Вознесенский добавил, что оптимальной температурой для хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в жидком виде является -18°C. В виде порошка препарат должен храниться при температуре 2-8°C. Проходящая сейчас пострегистрационные испытания вакцина «ЭпиВакКорона» также сохраняет свои свойства при температуре не выше 8°C.

Один из разработчиков вакцины «Спутник V», директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург убежден, что препарат может храниться в бытовом холодильнике. По его словам, при температуре 2-4°C вакцина полностью сохраняет свою активность.

Ранее стало известно, что Аргентина выдала разрешение на использование российской вакцины от коронавируса. По информации телеканала 360, регистрация прошла без дополнительных исследований в экстренном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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