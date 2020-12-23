Ученые раскрыли, что может помешать вакцинации от коронавируса

Нарушение температурных условий при хранении и транспортировке вакцины от коронавируса может привести к потере препаратом своих свойств. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДНН Сергей Вознесенский.
«Если температура поднимется до неоптимальных значений, то вакцина с высокой долей вероятности будет дезактивирована», — цитирует РБК Вознесенского. Врач подчеркнул, что поддержание оптимальной для вакцины температуры является основной проблемой при ее хранении в аптечных пунктах.
Вознесенский добавил, что оптимальной температурой для хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в жидком виде является -18°C. В виде порошка препарат должен храниться при температуре 2-8°C. Проходящая сейчас пострегистрационные испытания вакцина «ЭпиВакКорона» также сохраняет свои свойства при температуре не выше 8°C.
Один из разработчиков вакцины «Спутник V», директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург убежден, что препарат может храниться в бытовом холодильнике. По его словам, при температуре 2-4°C вакцина полностью сохраняет свою активность.
Ранее стало известно, что Аргентина выдала разрешение на использование российской вакцины от коронавируса. По информации телеканала 360, регистрация прошла без дополнительных исследований в экстренном режиме.
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