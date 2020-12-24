Росстат зафиксировал рост цен на бензин

Рост потребительских цен на бензин на 0,2% и более в течение месяца зафиксирован в 21 субъекте Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Розничные цены на бензин с начала года по ноябрь выросли на 2,4%. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). При этом цены производителей топлива за этот период выросли на 10,1%.

«С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,4%, тогда как цены производителей подскочили на 10,1%.», — пишет ТАСС со ссылкой Росстат. Но в ноябре, по данным ведомства, наблюдается обратная картина — для россиян топливо стало дороже всего на 0,1%, а вот производители уменьшили оптовую цену на 0,1%. При этом согласно данным статистического ведомства, за январь — ноябрь 2020 года в годовом выражении розничные цены выросли на 1,9%, а цены производителей на 5%.

Ранее Россия заняла лишь 20-е место в европейском рейтинге по доступности топлива для населения. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. При этом в абсолютных ценах, без привязки к зарплате, РФ находится на втором месте по дешевизне топлива после Казахстана (29,6 рубля за литр 95-го бензина). Россиянам такой же объем обходится в 46,4 рубля.