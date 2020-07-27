В России почти самый дешевый бензин в Европе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Россия заняла второе место в рейтинге европейских стран по стоимости бензина, но всего 20-е — по доступности топлива для населения. Это следует исследование РИА «Новости».

Лидером рейтинга доступности бензина стал Люксембург. Жители этой страны со средней зарплатой, как отмечается, могут купить около 3,2 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия — 2,6 тысячи литров. Тройку лидеров замкнула Австрия — 2,5 тысячи.

«Россия заняла в рейтинге 20-е место, между Чехией и Грецией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию», — говорится в исследовании.

При этом в абсолютных ценах, без привязки к зарплате, РФ находится на втором месте по дешевизне топлива после Казахстана (29,6 рубля за литр 95-го бензина). Россиянам такой же объем обходится в 46,4 рубля. Третье место занимает Белоруссия — 52 рубля.