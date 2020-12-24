Арктические морозы накроют Курган перед Новым годом

В Кургане перед новым годом может похолодать до -32 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган с 29 декабря по 1 января накроют арктические морозы. В эти дни температура воздуха опустится до -32 градусов. Об этом на своем сайте сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Арктическое вторжение начнется с вечера 29 декабря», — написал Винштейн. По его данным, с 30 декабря 2020 года по 1 января 2021 года температура воздуха в городе будет ниже нормы на 10-14 градусов.

Синоптик-любитель написал, что в ночь с 29 на 30 декабря в городе может похолодать до -29 градусов, с 30 на 31 декабря — до -32 градусов, с 31 декабря на 1 января — до -30. Днем 30 декабря температура воздуха может опуститься до -24 градусов, 31 декабря — до -27, 1 января — до -22.

По данным Гидрометцентра России, в Кургане в эти дни самая низкая температура ожидается в ночь с 30 на 31 декабря — до -25 градусов. Днем 31 декабря, по данным синоптиков, будет -20 градусов.