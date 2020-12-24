Челябинский экс-губернатор Дубровский проиграл ФАС суд о штрафе

Борис Дубровский не хочет платить государству 20 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский проиграл региональному УФАС процесс о мусорном сговоре. Центральный районный суд Челябинска отклонил его жалобу.

«Согласно постановлению руководителя УФАС от 7 сентября 2020 года Дубровский в период осуществления полномочий губернатора совершил действия, которые привели к нарушению требований п. 4 ст. 16 Федерального закона „О защите конкуренции“. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей. Дубровский с ним не согласился, просил отменить и признать незаконным. Суд постановление оставил без изменения, а жалобу без удовлетворения», — пояснили URA.RU в пресс-службе суде.

Согласно постановлению УФАС, по делу об антиконкурентном соглашении на рынке перевозок твердых коммунальных отходов (ТКО) Дубровскому предстоит выплатить штраф в 20 тыс. рублей. После неудачи в суде он может обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции. Представители экс-губернатора от контактов со СМИ отказываются.

Осенью 2018 года в Челябинска объявили режим ЧС из-за за скопления мусора во дворах после закрытия главной свалки города. С помощью экстренных мер проблема с вывозом ТКО была решена, режим ЧС отменили. В январе 2019 года Челябинское УФАС обвинило Дубровского, который еще был губернатором, в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО», куда вывозили мусор. По мнению антимонопольной службы, процесс перехода был организован так, что исключал участие других игроков рынка. Помимо Дубровского, претензии были предъявлены минэкологии региона и мэрии Челябинска.