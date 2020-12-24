Появилось видео ремонта больницы, которую посещал Мишустин

В Кургане завершается ремонт БСМП, на который федеральные власти дали 200 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти опубликовали первое видео Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) после начала капремонта. Кадры разместил областной оперштаб по борьбе с коронавирусом в своем telegram-канале.

Масштабный ремонт там начался после приезда в феврале 2020 года премьера РФ Михаила Мишустина, который раскритиковал состояние медучреждения. Сейчас ремонт заканчивается. «Полностью завершены работы в 4 из 7 операционных, отделениях реанимации и эндоскопии, обновление крыши. В обновленных операционных идет монтаж оборудования. Всего БСМП получила 43 единицы оборудования, которое повысит качество оказания помощи», — говорится в сообщении.

В больнице появится оборудование, которого не было. Там устанавливают рентгеновский аппарат «С-дуга» для проведения травматологических операций, операций на брюшной полости.

Средства на ремонт больницы — 200 млн рублей — были выделены после визита в медучреждение премьера РФ Михаила Мишустина. Он отметил плачевное состояние Курганской больницы скорой медицинской помощи. Курганская БСМП это шесть корпусов различных годов постройки — с 1960 по 1980 год. Капитальный ремонт в больнице не проводился более 30 лет.