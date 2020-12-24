24 декабря 2020
23 декабря 2020

В Пермском крае изменилась ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, медсестра, медперсонал, прививка, вакцинация
В крае число выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае четвертый день подряд число выздоровевших от коронавируса за сутки превышает число заболевших. По данным министерства здравоохранения края, за день в крае выявили 332 новых инфицированных, выздоровели 393 человека.

«Выявлено 332 новых случая заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 266 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — сообщает минздрав Прикамья. Среди новых заболевших коронавирусом 53% — жители старше 50 лет.

Всего в крае выявлено 28 647 заболевших. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни — 1,0 (на 24 декабря — 1,0).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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