В Пермском крае изменилась ситуация с коронавирусом

В крае число выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае четвертый день подряд число выздоровевших от коронавируса за сутки превышает число заболевших. По данным министерства здравоохранения края, за день в крае выявили 332 новых инфицированных, выздоровели 393 человека.

«Выявлено 332 новых случая заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 266 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — сообщает минздрав Прикамья. Среди новых заболевших коронавирусом 53% — жители старше 50 лет.

Всего в крае выявлено 28 647 заболевших. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни — 1,0 (на 24 декабря — 1,0).