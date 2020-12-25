Чиновник, который жаловался Путину на ФСБ, получил 15 лет колонии

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья признали виновным в мошенничестве и взяточничестве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун признан виновным в мошенничестве и коррупции. Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего чиновника к 15 годам колонии строгого режима.

«Признать Шестуна виновным. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — передает ТАСС из зала суда. Также подсудимому назначили штраф в размере 49 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года. Бывший чиновник обвинялся в мошенничестве, получении взяток, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных в результате преступления.

По данным следствия, Шестун создавал через доверенных лиц фирмы, которым вне конкурса раздавал земельные участки и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Ущерб бюджету составил 62 миллиона рублей. Во время расследования уголовного дела у Шестуна выявили незаконное имущество на сумму в 425 миллионов рублей, пишет агентство Nation News.

Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В апреле 2019 года экс-чиновник жаловался президенту России Владимиру Путину на то, что ФСБ, областные власти и сотрудники администрации президента якобы угрожают ему, требуя уйти в отставку «по-хорошему». Позже Шестун, находясь в СИЗО, призвал россиян не заниматься бизнесом.