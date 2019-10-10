Чиновник, жаловавшийся Путину на ФСБ, призвал россиян не заниматься бизнесом

Александр Шестун считает, что заниматься предпринимательством гражданам не стоит Фото: страница А. Шестуна во «ВКонтакте»

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в коррупции и находящийся сейчас под арестом в СИЗО, считает, что россиянам не стоит заниматься предпринимательской деятельностью.

«Призываю всех, кто читает мое послание, не заниматься бизнесом в России, чтобы не становиться кормовой базой для силовиков, и кроме того не оказаться за решеткой. Посмотрите на мой пример и донесите информацию до своих близких», — написал экс-чиновник, подробно рассказав об истории своего уголовного преследования. По его словам, сейчас российские власти и силовики не дадут никому из граждан самостоятельно зарабатывать большие деньги, в связи с чем заниматься бизнесом в стране попросту становится крайне невыгодным и бессмысленным.

Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года Московской области. В 2018 году ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных в результате преступления. В феврале 2019 года Шестуну предъявили дополнительное обвинение в получении взяток на 9,9 млн рублей, напоминает RT.

В апреле Шестун жаловался президенту России Владимиру Путину на то, что ФСБ, областные власти и сотрудники администрации президента якобы угрожают ему, требуя уйти в отставку «по-хорошему». После ареста Шестун несколько раз объявлял голодовку и пытался покончить с собой в СИЗО, напоминает агентство Nation News. Недавно бывший подмосковный чиновник заявил о намерении написать книгу о ворах в законе.