СК: Соболь ворвалась в чужую квартиру в форме Роспотребнадзора

СК заявил, что Соболь незаконно надела форму Роспотребнадзора Фото: Александр Елизаров © URA.RU

СК России возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и других сотрудников организации. Чтобы проникнуть в чужую квартиру, они надели форму сотрудников Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ. По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, пыталась проникнуть в квартиру женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы», — сообщается на сайте СК.

По данным правоохранительных органов, Соболь вместе с соратниками незаконно переоделась в форму сотрудников Роспотребнадзора, чтобы проникнуть в квартиру. Сама Соболь, чтобы попасть в подъезд, представилась жителям «брошенной женой с маленьким ребенком». По данным СК, когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула ее и «ворвалась в квартиру». Затем она обошла все помещения, снимая процесс на телефон, и скрылась.

Ранее сообщалось, что Соболь доставили на допрос в СК. Кроме того, в квартире юриста провели обыск. По мнения директора Института новейших государств, политолога Алексея Мартынова, Соболь специально подставилась под уголовную статью, чтобы устроить скандал перед выборами в Госдуму в 2021 году.