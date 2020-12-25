Любовь Соболь, по словам адвоката, задержана за нарушение неприкосновенности жилища Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщается в twitter-аккаунте «Навальный LIVE».

«Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет», — говорится в сообщении. Также, по информации «Навальный LIVE», в квартире у Соболь проходит обыск.

По словам адвоката фонда Ивана Жданова, инициированный следователями обыск указывает на то, что в отношении Соболь было возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности жилища. Ранее она была задержана возле дома, где, по ее словам, якобы живет сотрудник спецслужб из расследования Алексея Навального, посвященного отравлению блогера.

Корреспонденты URA.RU попытались получить комментарий по появившейся информации об аресте Соболь в Следственном комитете. Однако, на имеющиеся в распоряжении редакции телефоны никто не ответил.