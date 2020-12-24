24 декабря 2020

В ХМАО массово отменяют внутренние рейсы из-за погодной аномалии

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, автобусы, городской транспорт
В ХМАО отменили движение автобусов между городами из-за низкой температуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО автотранспортные предприятия массово отменяют междугородние рейсы. Эту информацию URA.RU подтвердили в автовокзалах Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска.

«Сегодня отменили все рейсы из-за морозов. Перенесли их на 27 декабря, но если не потеплеет — придется снова отменять. Вообще, если температурой воздуха ниже -35 градусов, то рейс могут отменить», — объяснил журналисту URA.RU сотрудник автовокзала Нижневартовска.

Отменили рейсы и водители, работающие как индивидуальные предприниматели в сервисе по поиску попутчиков BlaBlaCar. «Водители боятся ехать, техника не выдерживает. Можно, конечно, отправляться парами, чтобы помочь друг другу, если что. Но если сломаются оба, то оба и замерзнут с пассажирами», — рассказал URA.RU водитель Алексей Горелов.

МЧС по ХМАО предупреждает, что в период с 25 по 28 декабря в северных и восточных районах ХМАО ожидаются опасные погодные явления. «Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более», — говорят спасатели.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за аномальных морозов таксисты подняли цену на перевозки в три раза. На выходных температура в округе приблизится к 50 градусам мороза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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