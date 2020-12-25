25 декабря 2020

В РПЦ высказались против абортов при поддержке государства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
РПЦ выступает за вывод абортов из системы ОМС, заявил Владимир Легойда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за полный запрет абортов, а за их вывод из фонда ОМС. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Мы не требуем [запрещать аборты], мы не занимаем такую позицию официально, Русская православная церковь. Мы более мягкую и гибкую позицию занимаем в данном случае: требуем вывести из фонда обязательного медицинского страхования», — сказал Легойда в программе «Час Speak» на телеканале RTVI [цитата по ТАСС].

Ранее, как напоминает агентство, Легойда говорил, что врачи должны иметь право на отказ в проведении аборта по религиозным убеждениям. Так он прокомментировал предложение главного внештатного специалиста Минздрава РФ Олега Аполихина о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...