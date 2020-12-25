В РПЦ высказались против абортов при поддержке государства

Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за полный запрет абортов, а за их вывод из фонда ОМС. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Мы не требуем [запрещать аборты], мы не занимаем такую позицию официально, Русская православная церковь. Мы более мягкую и гибкую позицию занимаем в данном случае: требуем вывести из фонда обязательного медицинского страхования», — сказал Легойда в программе «Час Speak» на телеканале RTVI [цитата по ТАСС].
Ранее, как напоминает агентство, Легойда говорил, что врачи должны иметь право на отказ в проведении аборта по религиозным убеждениям. Так он прокомментировал предложение главного внештатного специалиста Минздрава РФ Олега Аполихина о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования.
Подписывайтесь на URA.RU в