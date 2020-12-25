Гинцбург ответил на вопрос о тяжелых аллергиях на «Спутник V»

Во время клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» и с момента введения препарата в гражданский оборот тяжелых аллергических реакций выявлено не было. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Тяжелых аллергических реакций <…> при применении вакцины „Спутник V“ и во время клинических испытаний — первой, второй, третьей фазы, — и во время гражданского оборота <…> не наблюдалось», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором «очень жестко» отслеживают побочные эффекты. За все время, по его словам, было вакцинировано порядка 700 тысяч россиян.
Ранее сообщалось, что Александр Гинцбург поддержал введение «ковидных паспортов». Этот документ подтверждал бы, что человек провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом.
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