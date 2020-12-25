Гинцбург поддержал введение «ковидных паспортов»

Введение «ковид-паспортов» было бы правильным решением. Такое мнение выразил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«„Ковид-паспорта“ — совершенно правильная вещь, <…>, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом», — сказал Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-24».
Ранее, как напоминает Nation News, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала предложение о введении паспортов для граждан с антителами к коронавирусу проявлением дискриминации. «Из области антиутопии», — добавила политик, напомнив, что антитела могут пропасть уже через месяц после выздоровления, поэтому наделять граждан разными правами недопустимо.
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