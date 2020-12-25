25 декабря 2020

Гинцбург поддержал введение «ковидных паспортов»

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Аэропорт
Александр Гинцбург назвал введение ковид-паспортов правильным решением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Введение «ковид-паспортов» было бы правильным решением. Такое мнение выразил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«„Ковид-паспорта“ — совершенно правильная вещь, <…>, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом», — сказал Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее, как напоминает Nation News, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала предложение о введении паспортов для граждан с антителами к коронавирусу проявлением дискриминации. «Из области антиутопии», — добавила политик, напомнив, что антитела могут пропасть уже через месяц после выздоровления, поэтому наделять граждан разными правами недопустимо.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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