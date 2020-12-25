Финансист рассказал, когда выгоднее покупать и продавать доллары

Продавать валюту для получения прибыли следует на пике роста. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
Для максимальной выгоды, по его словам, приобретать доллары стоит в момент снижения курса относительно рубля. Если оценивать по текущим курсам, то за снижение курса следует брать отметку ниже 80 рублей за доллар и 90 рублей — за евро. Продавать купленную валюту лучше, наоборот, на пике роста. То есть когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро стоит 93-94 рубля.
«Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — объяснил Тузов агентству «Прайм». Он добавил, что циклы роста и спада валюты повторяются, однако нацвалюта в динамике не возвращается к прежним уровням. Поэтому, советует эксперт, если нет цели заработать на колебаниях в краткосрочном периоде, валютные накопления следует держать в течение нескольких лет.
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