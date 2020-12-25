Число заболевших коронавирусов в России превысило 3 млн человек

В России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки тесты на коронавирус подтвердили инфекцию у 29 258 россиян. Всего на сегодняшний день в РФ выявили 3 021 964 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией в РФ.

«За последние сутки в России выявлено 29 258 новых случаев COVID-19 в 85 регионах», — сказано в telegram-канале оперштаба. Скончались от коронавируса за сутки 567 человек. При этом выздоровели 28 185 человек.

Самое большое количество новых пациентов выявили в Московской области — 7480 больных. В Санкт-Петербурге положительный тест получили 3755 человек. Еще 1615 заразились в Московской области, она оказалась третьей по приросту новых случаев заболевания.

В регионах УрФО количество пациентов с коронавирусом, по сравнению со вчерашним днем, колеблется. Свердловская область лидирует по числу зараженных, здесь подтвердились 406 случаев COVID-19. Далее идут Пермский край и Челябинская область. Там обнаружили 331 и 314 новых больных соответственно. Немного меньше зараженных в ХМАО, где зафиксировано 226 новых случаев заражения. В ЯНАО заразились 176 человек, а в Тюменской области — 160. Наименьший прирост наблюдается в Курганской области, где COVID-19 подтвердился у 113 человек.

Ранее глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что недостаточное потребление белка может мешать выработке антител, пишет агентство Nation News. В центре также высказались о введении «ковид-паспортов». По мнению главы — необходимо ввести документ, который будет подтверждать, что человек вакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения, пишет телеканал 360. При этом вакцина центра Гамалеи «Спутник V», по его словам, не вызывает аллергическую реакцию в 100% случаев, передает RT.