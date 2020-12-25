25 декабря 2020

Вакцину «Спутник V» признали безопасной для пожилых

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии. Тюмень, люди в масках, пешеходы
В Минздраве подтвердили безопасность и эффективность использования вакцины людьми старше 60 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцину «Спутник V» признали безопасной для использования людям старше 60 лет. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — передает RT заявление министра. Экспертиза, проведенная ведомством, подтвердила безопасность и эффективность использования вакцины.

Ранее вакцину «Спутник V» признали безопасной для аллергиков. Также эта вакцина защитит россиян от «британского» штамма коронавируса, пишет агентство Nation News. Сейчас новый штамм уже обнаружен в 8 странах Европы, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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