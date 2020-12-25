Вакцину «Спутник V» признали безопасной для пожилых

Вакцину «Спутник V» признали безопасной для использования людям старше 60 лет. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — передает RT заявление министра. Экспертиза, проведенная ведомством, подтвердила безопасность и эффективность использования вакцины.
Ранее вакцину «Спутник V» признали безопасной для аллергиков. Также эта вакцина защитит россиян от «британского» штамма коронавируса, пишет агентство Nation News. Сейчас новый штамм уже обнаружен в 8 странах Европы, передает «Национальная служба новостей».
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