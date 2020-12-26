Вирусологи не поверили в эффективность «Спутника V» для пожилых

Минздрав РФ признал вакцину «Спутник V» безопасной для людей старше 60 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министерству здравоохранения РФ следует предъявить отчет об исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы доказать ее безопасность для использования людям старше 60 лет. Об этом URA.RU заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» признана безопасной для использования людям старше 60 лет. Экспертиза, проведенная ведомством, подтвердила безопасность и эффективность использования вакцины. Он добавил, что в Минздраве РФ одобрили внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению, пишет RNS.

«Мне в очередной раз печально слышать, что министр говорит такие слова, ни на что не опираясь. Для того, чтобы сказать, что вакцина безопасна для людей старше 60 лет надо предъявить отчет о соответствующих исследованиях, потому что вакцина „Спутник V“ — оригинальная вакцина, ее больше нет нигде в мире, поэтому надо предъявить какой-то отчет об исследованиях. Этого отчета ни я не видел, и подозреваю, что министр его тоже не видел, поскольку если бы видел, он бы просто дал бы ссылку», — сказал Нетесов в разговоре с корреспондентом агентства.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов отметил, что несмотря на отсутствие научных публикаций, людям старше 60 лет лучше вакцинироваться. «Так или иначе, кому ее („Спутник V“ — прим. ред.) только не кололи. Даже высокопоставленным чиновникам. И поскольку никакого скандала нет, и несмотря на отсутствие нормальных публикаций, я все-таки считаю, что лучше уколоться», — высказался вирусолог. При этом, добавил он, перед вакцинацией следует проконсультироваться со специалистом.

URA.RU написало запрос в пресс-службу Минздрава РФ. На момент публикации ответ не поступил.