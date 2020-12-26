В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год

Роман Вильфанд рассказал о погоде на предновогодней неделе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предновогодняя неделя в России будет «нескучной». В каких-то регионах температура будет подниматься выше нуля, в каких-то — опустится почти до -40. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в европейской части России ожидаются небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега с ветром до 10-11 метров в секунду. С воскресенья до вторника отметка на термометрах временами может опускаться до 10-15 градусов, но после заметно потеплеет. «Уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов», — приводит РИА «Новости» слова Вильфанда. В новогоднюю ночь на улице будет от -2 до +2.

Заметные погодные изменения, по его словам, ожидаются в Западной Сибири. Сейчас там холодно — 37-39 градусов ниже нуля. Такая погода, по словам собеседника агентства, сохранится и в понедельник. К среде температура поднимется до отметки 12-14 градусов, однако в новогоднюю ночь вновь опустится до 25 градусов. Примерно такая же погода будет и в Хабаровске. На следующей неделе там ожидаются морозы от 17 до 30 градусов.