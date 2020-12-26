Путин отменил важную ежегодную встречу

В этом году ежегодная встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса отменена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В этом году уже не состоится она (встреча-прим.ред.), но это не значит, что диалога с бизнесом нет», — цитирует Пескова РБК. По словам пресс-секретаря, Путин поддерживает с представителями крупного бизнеса прямой контакт через Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата.
При этом предприниматели в России недовольны поддержкой государства в кризисный период пандемии коронавируса. При этом в 2021 году в рамках поддержки малый и средний бизнес в России будет избавлен от проверок Генпрокуратуры, пишет «
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