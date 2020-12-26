26 декабря 2020

Путин отменил важную ежегодную встречу

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Президент остается с бизнесменами в прямом контакте Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В этом году ежегодная встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса отменена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В этом году уже не состоится она (встреча-прим.ред.), но это не значит, что диалога с бизнесом нет», — цитирует Пескова РБК. По словам пресс-секретаря, Путин поддерживает с представителями крупного бизнеса прямой контакт через Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата.

При этом предприниматели в России недовольны поддержкой государства в кризисный период пандемии коронавируса. При этом в 2021 году в рамках поддержки малый и средний бизнес в России будет избавлен от проверок Генпрокуратуры, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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