Центробанк нашел плюсы в кризисе из-за пандемии

Пандемия коронавируса и экономический кризис очищают экономику от неэффективных компаний. О такой положительной стороне заявили аналитики Центробанка.
«На признаки очищающего эффекта кризиса указывает резко возросшая интенсивность выходов с рынка среди наименее производительных предприятий, тогда как лидеры в меньшей степени оказались затронуты первой волной выходов», — сообщается в исследовании ЦБ. Аналитики отмечают, что благодаря этому улучшается производительность выживающих предприятий. Благодаря уходу с рынка слабых игроков, на нем появляется дополнительная рабочая сила, которую можно задействовать в более успешных проектах, отметили в ЦБ.
Однако кризис привел к тому, что на рынок стало выходить меньше новых компаний, отмечают эксперты регулятора. По их данным, наибольшее падение случилось весной. Впоследствии количество новых предприятий начало расти, однако его все еще недостаточно, чтобы компенсировать ушедших с рынка. Из-за этого у работников уменьшается пространство выбора работы, они начинают искать для себя вакансии с меньшей производительностью. «Это может нивелировать положительное влияние очищающего эффекта кризиса», — заключили в ЦБ.
Ранее глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен назвал последние несколько лет потерянными для российского бизнеса из-за отсутствия инвестиций. Позднее председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире «Национальной службы новостей» дополнила слова Авена, назвав бизнес в России экстримом.
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