27 декабря 2020

В России подорожало одно из главных новогодних блюд

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое кафе
Стоимость «Селедки под шубой» за год выросла на 8% Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Салат «Селедка под шубой» в 2020 году подорожал на 8%. Об этом сообщили аналитики фискальных данных.

«„Селедка под шубой“ стала для россиян на 8% дороже, чем в прошлом году», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на исследования оператора фискальных данных OFD. В среднем по России приготовление популярного салата на компанию из шести человек обойдется в 201 рубль.

Больше всего денег на «Селедку под шубой» придется потратить жителям Евпатории — 354 рубля. Дешевле всего салат обойдется жителям алтайского города Бийска — 122 рубля.

Ранее о подорожании ингредиентов для салата «Оливье» сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Национальная служба новостей». Председатель ЦБ констатировала, что стоимость ее любимого новогоднего блюд блюда за год выросла на 6,8%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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