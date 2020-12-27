В России подорожало одно из главных новогодних блюд

Салат «Селедка под шубой» в 2020 году подорожал на 8%. Об этом сообщили аналитики фискальных данных.
«„Селедка под шубой“ стала для россиян на 8% дороже, чем в прошлом году», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на исследования оператора фискальных данных OFD. В среднем по России приготовление популярного салата на компанию из шести человек обойдется в 201 рубль.
Больше всего денег на «Селедку под шубой» придется потратить жителям Евпатории — 354 рубля. Дешевле всего салат обойдется жителям алтайского города Бийска — 122 рубля.
Ранее о подорожании ингредиентов для салата «Оливье» сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Национальная служба новостей». Председатель ЦБ констатировала, что стоимость ее любимого новогоднего блюд блюда за год выросла на 6,8%.
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