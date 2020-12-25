Набиуллина пожаловалась, что в России подорожал салат оливье

В 2020 году салат оливье подорожал на 6,8% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За год стоимость ингредиентов для салата оливье выросла с 326 до 348 рублей. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в новогоднем эфире телеканала RTVI с его продюсером, музыкантом Сергеем Шнуровым.

«Стоимость ингредиентов для двух килограммов оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%», — сообщила глава ЦБ России в анонсирующем ролике на телеканале. В программе, которая выйдет 28 декабря, Набиуллина и Шнуров приготовили оливье по классическому советского рецепту, параллельно обсудив экономические итоги года. По словам главы Центробанка, цены на ингредиенты для оливье в стране выросли неоднородно. В частности, более чем на 20% подорожали картофель и морковь.

На прошлой неделе в России резко подорожали важные продукты питания. В Кремле заявили, что ситуацию контролирует президент РФ Владимир Путин. Ранее диетологи рассказали URA.RU, как можно сэкономить деньги во время подготовки новогоднего стола. По прогнозам ЦБ, в начале 2021 года инфляция может вырасти до 5%, пишет RT. Также в течение следующего года ожидается рост российской экономики, добавляет «Национальная служба новостей».