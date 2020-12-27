В Челябинске скончался один из старейших банкиров России

Михаил Братишкин умер на 97-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске на 97-м году жизни скончался председатель правления Челиндбанка Михаил Братишкин. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе банка. Братишкин был одним из старейших руководителей банка в России.

«Да, это так, Михаил Иванович скончался 27 декабря. Это невосполнимая потеря», — сообщил URA.RU в пресс-службе Челиндбанка. В последнее время из-за пандемии Братишкин работал из дома, но до последнего дня оставался председателем правления банка.

Челиндбанк — один из старейших региональных коммерческих банков. Он был основан в 1990 году. Братишкин руководил банком со дня основания. До этого он 26 лет руководил в Челябинске областной конторой Госбанка. Участник Великой Отечественной войны. Был удостоен звания «Почетный гражданин Челябинска». В банковской системе Братишкин проработал более 70 лет.

«Уход Михаила Ивановича Братишкина — огромная утрата для Челябинской области и банковско-финансовой сферы всей страны. Светлая память об этом замечательном человеке и талантливом руководителе навсегда останется в сердцах его родных, соратников и друзей, всех, кто его знал и ценил», — говорится в соболезновании правительства области.