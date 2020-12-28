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Челябинцы сравнили мэра Котову с ее предшественниками. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Натальей Котовой. Челябинск, портрет, котова наталья
За полтора года правления Наталья Котова опередила в глазах челябинцев Сергея Давыдова, Евгения Тефтелева и Владимира Елистратова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти 44% жителей Челябинска положительно оценивают работу главы города Натальи Котовой, что является максимальным показателем по сравнению с ее предшественниками. Об этом сообщил руководитель исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров по итогам соцопроса, сделанного по заказу URA.RU.

«Индекс положительной оценки работы (разница между положительными и отрицательными оценками) +28,8%. Это наиболее высокая оценка работы среди всех не избираемых напрямую глав Челябинска», — пояснил URA.RU Полукаров. Отрицательно отозвались о работе мэра 15% опрошенных, не смогли дать оценку 23,5%. Еще 17,8% респондентов затруднились с ответом на вопрос.

Индекс оценки значительно выше (32,4%) среди женщин, чем среди респондентов мужского пола (23,9%). Больше всего поклонников у Котовой среди горожан в возрасте от 60 лет (+39,4%), наиболее низкие оценки поставила мэру молодежь (15,1%).

При этом большинство респондентов (62,3%) все же хотят прямых выборов мэра. Сторонников модели с конкурсной комиссией, как это происходит сейчас, — 19,3%.

Опрос проведен с 23 по 25 декабря. Участниками стали 400 совершеннолетних жителей Челябинска. Исследование проводилось по квотной, половозрастной и районированной выборке через специализированный колл-центр (звонками на мобильные телефоны). Статистическая погрешность не превышает 5%.

Инфографика: «МарС»

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