Моргенштерн подвел итоги года в клипе на песню Cristal & МОЁТ

Моргенштерн подсчитал свои достижения за год Instagram, Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню Cristal & МОЁТ, в котором подвел свои итоги 2020 года. Видео артист выложил на персональном YouTube-канале.

«Сделал самый прослушиваемый альбом года. 10 треков возглавили топ-чарты. Снял восемь клипов, каждый более 10 миллионов просмотров. Открыл ресторан в центре Москвы. Стал женщиной года. Попал в список Forbes», — перечислил свои достижения Моргенштерн.

Музыкант заработал больше 3 миллионов долларов. Кроме того, он купил несколько дорогих машин и ювелирных украшений на 5 миллионов рублей. Также Моргенштерн отметил, что записал множество фитов, в том числе со звездой мировой величины Lil Pump. В конце клипа рэпер напомнил тем, кто писал ему гадости в комментариях, что стоит следить за собой.

Трек Cristal & МОЁТ вышел 28 декабря. В соцсетях он получил множество неодобрительных отзывов. Ранее видео Моргенштерна попало в рейтинг самых популярных клипов на YouTube, напоминает агентство Nation news. Также один из треков рэпера оказался в числе лидеров по популярности на «Яндекс музыке», уточняет RT.