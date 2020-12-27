В соцсетях разгромили трек Моргенштерна про шампанское и Кадырова. «Осталось понять слова»

28 декабря 2020 в 10:22 Размер текста - 17 +

Новая песня Моргенштерна называется Cristal&MOЁT Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рэпер Алишер Моргенштерн выпустил новый трек под названием Cristal&MOЁT. В нем он спел о двух популярных марках шампанского, в очередной рассказал о любви к дорогим покупкам и упомянул главу Чечни Рамзана Кадырова, поблагодарив фанатов, которые подписываются на соцсети политика. Однако поклонникам Моргенштерна трек не очень понравился. В комментариях к постам-анонсам пользователи писали, что песня не тянет на хит, а «слили» ее еще за сутки до релиза. Также фанатов больше интересовала дата выхода нового альбома, чем свежий трек. Подписчики Моргенштерна больше интересуются выходом будущего альбома, чем новым треком Новое творчество Моргенштерна не вызвало отклика в сердцах поклонников Новый трек раскритиковали даже фан-аккаунты Но они решили под шумок набрать себе лайков Рекламная интеграция в трек главы Чечни вызвала непонимание некоторых слушателей Вопрос, над которым мир гадает не первый год Нашлись и те, кому песня про шампанское, машины и Рамзана Кадырова понравилась… …но большинство комментаторов все же осталось недовольным Фанаты гадают, о чем поется в треке Пользователи привыкли, что каждый релиз Моргенштерна нравится школьникам Кажется, не все смогли определиться, понравилась ли им композиция А как вы оцениваете последние релизы Алишера Моргенштерна? Каждый раз, как первый, или такой стиль начал приедаться? Делитесь мнением в комментариях! Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.