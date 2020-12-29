Украина продала США аналоги военной техники РФ

РЛС, которые Украина продала США, до сих пор стоят на вооружении российской армии Фото: Анна Майорова © URA.RU

США закупили на Украине партию радиолокационных станций (РЛС), используемых для освещения надводной обстановки и целеуказания. Техника понадобилась США для «изучения противника», поскольку Россия и Китай используют такие же модели РЛС или их аналоги собственного производства, заявил глава украинского Научно-исследовательского института радиолокационных систем «Квант-Радиолокация» Эдуард Касапов.

Уточняется, что американцы закупили РЛС модели «Минерал-МЭ». «Вероятно, РЛС им нужна для изучения противника, поскольку как России, так и Китаю удалось освоить производство прямых аналогов этой станции», — приводит слова Касапова издание Defense Express .

Радары «Монолит», «Минерал» и «Минерал-МЭ» до сих пор стоят на вооружении российской армии. Ранее, как писал URA.RU, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что Россия является главной угрозой для НАТО.