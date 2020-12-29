Украина продала США аналоги военной техники РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, рлс, военная база, 201военная база, командный пункт
РЛС, которые Украина продала США, до сих пор стоят на вооружении российской армии Фото: Анна Майорова © URA.RU

США закупили на Украине партию радиолокационных станций (РЛС), используемых для освещения надводной обстановки и целеуказания. Техника понадобилась США для «изучения противника», поскольку Россия и Китай используют такие же модели РЛС или их аналоги собственного производства, заявил глава украинского Научно-исследовательского института радиолокационных систем «Квант-Радиолокация» Эдуард Касапов.

Уточняется, что американцы закупили РЛС модели «Минерал-МЭ». «Вероятно, РЛС им нужна для изучения противника, поскольку как России, так и Китаю удалось освоить производство прямых аналогов этой станции», — приводит слова Касапова издание Defense Express.

Радары «Монолит», «Минерал» и «Минерал-МЭ» до сих пор стоят на вооружении российской армии. Ранее, как писал URA.RU, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что Россия является главной угрозой для НАТО.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...