НАТО повернулась на Восток, так как Россия является реальной угрозой. Об этом заявил Генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки.
«Россия — наша самая большая угроза», — заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его мнению, Россия наращивает вооружение и активно занимается модернизацией армии.
Ранее глава Госдепа США также назвал Россию врагом своей страны. По его мнению, Россия хочет подорвать образ жизни США, республиканский строй и основные демократические принципы, пишет телеканал 360. В Госдуме РФ выразили мнение, что Россия является одним из самых весомых игроков на мировом экономическом рынке, уточняет агентство Nation News.
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