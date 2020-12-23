Немецкий генерал назвал Россию главной угрозой для НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Россия является самой большой угрозой НАТО из-за наращивания вооружения и модернизации армии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

НАТО повернулась на Восток, так как Россия является реальной угрозой. Об этом заявил Генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки.

«Россия — наша самая большая угроза», — заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его мнению, Россия наращивает вооружение и активно занимается модернизацией армии.

Ранее глава Госдепа США также назвал Россию врагом своей страны. По его мнению, Россия хочет подорвать образ жизни США, республиканский строй и основные демократические принципы, пишет телеканал 360. В Госдуме РФ выразили мнение, что Россия является одним из самых весомых игроков на мировом экономическом рынке, уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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