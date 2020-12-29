ФСБ выявила схему хищения средств в РАНХиГС

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III съезд движения
В РАНХиГС незаконно начисляли дополнительную зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Схему хищения государственных средств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) выявили сотрудники ФСБ России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Деньги похищались путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы», — приводит «Федеральная агентство новостей» сообщение ФСБ. Уточняется, что преступная схема была выявлена среди руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала академии. Точная сумма ущерба федеральному бюджету не уточняется.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что силовики задержали декана факультета госуправления экономикой Светлану Ларину. Женщине избран домашний арест.

На прошлой неделе экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за взяточничество. Ранее экс-чиновник жаловался президенту России Владимиру Путину на то, что ФСБ, областные власти и сотрудники администрации президента якобы угрожают ему, требуя уйти в отставку «по-хорошему».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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