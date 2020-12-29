Свердловчане чаще стали умирать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области в ноябре рекордное количество людей умерло из-за коронавируса, сообщает Росстат. Число смертей также оказалось выше, чем в других месяцах 2020 года.

Согласно данным статистики, в ноябре скончалось 7 197 человек, это на 63,5% выше, чем годом ранее (4 401). Из числа умерших 1 364 человека скончались из-за коронавируса. Из них в 1 185 случаев вирус был идентифицирован и в 179 — не выявлен.

Число смертей в ноябре резко выросло. В том числе — от коронавируса Фото: URA.RU

29 декабря в Свердловской области коронавирусом заболело 401 житель, 17 человек скончались, сообщили в региональном оперштабе. «Состояние 578 госпитализированных оценивается как тяжелое, 360 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 238 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1 079, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2 341», — отметили в штабе.

Выписаны 405 человек. Общее число выписанных достигло 50 115. Общее число летальных случаев — 1 474. С начала эпидемии заболело 57 782 свердловчан.