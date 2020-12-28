В тюменском вузе придумали, как сэкономить деньги нефтяников

Разработка тюменских ученых позволит проверять измерительные приборы без отрыва от добычи нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменский государственный университет и АО «ГМС Нефтемаш» создали мобильный метрологический комплекс для нефтедобывающих компаний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Завершен совместный проект ТюмГУ и „ГМС Нефтемаш“. Созданный комплекс позволит проверять средства измерения скважинной продукции без остановки добычи. Это снизит затраты на извлечение сырья из недр», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ. В 2018 году этот проект победил в конкурсе правительства Тюменской области.

Сегодня на месторождениях специалисты должны сверять средства измерения с эталонными. Для этого нужно останавливать процесс добычи. Калибровка, поверка, и обратная установка занимают время, а технологический процесс — простаивает.

«Разработанный мобильный эталон второго разряда, после калибровки на стационарном эталоне отправляется на промысел для поверки замерных установок. Вся система замера и учета нефти и углеводородного сырья проходит поверку на реальном потоке, без демонтажа. Если все в порядке, то выдается поверочный сертификат, и добыча продолжается», — рассказали URA.RU в ТюмГУ.

Опытный образец разработки тюменских ученых осенью этого года успешно прошел испытания, и сегодня по коммерческому заказу уже выпущен первый серийный образец.

«В рамках межрегионального Западно-Сибирского НОЦ в настоящее время проходит серия презентаций проектов с заделами на будущее. Те из них, которые поспособствуют эффективному развитию потенциала региона и страны, получат финансирование. Результаты совместной деятельности ТюмГУ с группой ГМС — это залог плодотворного сотрудничества, в том числе, через инструменты НОЦ», — подчеркнул врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.